Treviso, auto vola fuori strada nella notte: l'uomo al volante illeso per miracolo (Di martedì 5 ottobre 2021) Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) Poco dopo la mezza- di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco disono intervenuti per un incidentele, una uscitanoma diin via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma ...

Advertising

Gazzettino : Auto vola fuori strada nella #notte: gravi danni, miracolato il conducente - tribuna_treviso : Pressing per introdurre il numero chiuso: «Altrimenti la montagna muore» - albertomura : Non vaccinati, avevano viaggiato in auto o in corriera per chilometri senza usare protezioni. - TrevisoCityWR : Un anno per la consegna di un’auto nuova: nella Marca perdite per oltre cento milioni - tribuna_treviso : Due feriti lievi, ma il traffico è paralizzato. Sul posto i Vigili del fuoco di Treviso, gli agenti della polizia l… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso auto Treviso, auto vola fuori strada nella notte: l'uomo al volante illeso per miracolo Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma l'uomo al volante è rimasto illeso.

Malore alla guida, anziano finisce contro muretto I sanitari giunti con Ambulanza ed Elisoccorso hanno soccorso l'uomo mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'auto.

Tamponamento a catena tra cinque auto, Feltrina in tilt TrevisoToday Treviso, auto vola fuori strada nella notte: l'uomo al volante illeso per miracolo Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma ...

Auto vola fuori strada nella notte: gravi danni, miracolato il conducente TREVISO - Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte ...

Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco disono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma l'uomo al volante è rimasto illeso.I sanitari giunti con Ambulanza ed Elisoccorso hanno soccorso l'uomo mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma ...TREVISO - Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte ...