Trent'anni fa esatti, con il film di Ridley Scott, la star diventava una figura ispirazionale. Ma il suo contributo non finisce qui: ha fondato un istituto contro il gender gap (Di martedì 5 ottobre 2021) «Quando ho iniziato a guardare la tv con mia figlia – avrà avuto due anni – sono rimasta scioccata: i programmi dei bambini proponevano soprattutto modelli maschili, proprio per quella fase della vita in cui si immagina il nostro futuro. Sì, c’erano i Teletubbies, equilibrati dal punto di vista del genere, ma non mi sembrano un esempio calzante». Ride, Geena Davis, con la sua bella risata aperta. Quello shock, però, ha dato i suoi frutti: nel 2004 la star di Thelma & Louise ha creato il Geena Davis Institute on gender in Media, un’organizzazione non profit che collabora con l’industria dello spettacolo per creare condizioni di parità e abbattere gli stereotipi. Temi di cui parlerà il 23 ottobre in una video-intervista al festival di Serena Dandini L’eredità delle donne. ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) «Quando ho iniziato a guardare la tv con mia figlia – avrà avuto due– sono rimasta scioccata: i programmi dei bambini proponevano soprattutto modelli maschili, proprio per quella fase della vita in cui si immagina il nostro futuro. Sì, c’erano i Teletubbies, equilibrati dal punto di vista del genere, ma non mi sembrano un esempio calzante». Ride, Geena Davis, con la sua bella risata aperta. Quello shock, però, ha dato i suoi frutti: nel 2004 ladi Thelma & Louise ha creato il Geena Davis Institute onin Media, un’organizzazione non profit che collabora con l’industria dello spettacolo per creare condizioni di parità e abbattere gli stereotipi. Temi di cui parlerà il 23 ottobre in una video-intervista al festival di Serena Dandini L’eredità delle donne. ...

