Tre Valli Varesine femminile | Arlenis Sierra vince la prima storica edizione Malcotti e Magri in top-5

(Di martedì 5 ottobre 2021)ha vinto ladella Tre. La prestigiosa corsa ciclistica di un giorno, che quest’anno festeggia il suo centenario nella versione maschile, si è consumata lungo un percorso di 92,4 km con partenza a Busto Arsizio e arrivo a Varese, percorrendo per quattro volte il circuito finale di 13 km che proponeva le salite di Montello (1,6 km al 5,6% di pendenza media) e Casbeno (2,6 km al 4,7% di pendenza media). La cubana, che tre giorni fa era stata seconda al Giro dell’Emilia, era stata capace di conquistare un bel quinto posto ai Mondiali di due settimane fa vinti dalla nostra Elisa Balsamo. La 28enne, portacolori della formazione italiana A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team, ha conquistato il sesto successo stagionale (si ...

DIRETTAVARESINE 2021: SI COMINCIA! Tutto è pronto per la partenza dellaVaresine 2021 , mettiamo allora in copertina Vincenzo Nibali e Primoz Roglic, per più di un motivo. Innanzitutto la ...I favoriti dellaVaresine 2021 , che tra poche ore infiammerà la Lombardia con un'altra prova del Trittico Lombardo a pochi giorni dal Giro di Lombardia con cui di fatto calerà il sipario sulla stagione ...Ore 9.20, viale Duca d'Aosta si svuota e ben presto si colora solo di biciclette. La città vive il suo primo assaggio della centesima edizione della Tre Valli Varesine con le donne e il sindaco Emanue ...