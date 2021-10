Tre Valli Varesine 2021 | De Marchi | “Trovato serenità dopo alti e bassi | successo che vale tanto”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il ciclismo italiano quest’oggi ha vissuto un’altra giornata memorabile con ildi Alessandro Denella Tredavanti all’altro azzurro Davide Formolo. Il corridore della Israel Start-Up Nation, al termine della corsa, ha espresso tutta la propria gioia per la vittoria: “In queste situazioni conta il briciolo di energia che hai in più e io fortunatamente ne avevo in più di Davide. L’ultimo mese è stato ricco e abbiamoun po’ diglidella prima parte di stagione. Più o meno ai -15 chilometri dalla fine sono riuscito a trovare il momento giusto per attaccare. Formolo mi ha seguito e abbiamo avuto la giusta collaborazione per arrivare fino alla fine e ...