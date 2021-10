Tre giornate di squalifica per Foggia. Il ds del Benevento ha inseguito l’arbitro verso gli spogliatoi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giudice sportivo ha deciso di punire con tre giornate di squalifica e una multa di 5.000 euro l’attuale direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, per aver minacciato e inseguito l’arbitro negli spogliatoi al termine della partita contro il Lecce. FOTO: Sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giudice sportivo ha deciso di punire con tredie una multa di 5.000 euro l’attuale direttore sportivo del, Pasquale, per aver minacciato eneglial termine della partita contro il Lecce. FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

