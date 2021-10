Transitalia Marathon | Continental protagonista dell' edizione 2021

(Di martedì 5 ottobre 2021) Con l'ultima tappa di Nocera Umbra (PG) è calato il sipario sulla settima, manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo non competitiva. Per il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Transitalia Marathon

QN Motori

Con l'ultima tappa di Nocera Umbra (PG) è calato il sipario sulla settima edizione della, manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo non competitiva. Per il terzo anno Continental era presente in qualità di partner tecnico. Le parole di ...... rimossi striscioni Comitato: 'Censura, ora azione e protesta' Apre la stagione dei funghi, dove controllarli presso AUSL Romagna Rimini: chiusa la settima edizione diUna edizione ricca di emozioni e soddisfazioni. L’organizzazione: “Ci siamo ubriacati di sorrisi e ringraziamenti, abbiamo goduto di paesaggi incantevoli accompagnati da un tempo perfetto” ...Partita questa mattina la carovana della Transitalia Marathon alla volta di Casciana Terme, seconda tappa dell’evento di mototurismo che ti permettere di ...