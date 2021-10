Tragedia per il calciatore Semedo, è morta la moglie: il messaggio di Cristiano Ronaldo [FOTO] (Di martedì 5 ottobre 2021) Una Tragedia ha sconvolto il centrocampista del Vitória Setúbal Josè Semedo: è morta la moglie. Il portoghese ha giocato anche in Italia, con la maglia del Cagliari. La donna aveva 36 anni e la causa del decesso sarebbe un’infezione, come riporta la stampa britannica. Anche Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare un messaggio su Instagram: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. La scorsa settimana, inaspettatamente, se n’è andata una persona fantastica, la nostra cara Soraia, mamma meravigliosa e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha dato. Nulla può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la sua famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 ottobre 2021) Unaha sconvolto il centrocampista del Vitória Setúbal Josè: èla. Il portoghese ha giocato anche in Italia, con la maglia del Cagliari. La donna aveva 36 anni e la causa del decesso sarebbe un’infezione, come riporta la stampa britannica. Ancheha deciso di lasciare unsu Instagram: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. La scorsa settimana, inaspettatamente, se n’è andata una persona fantastica, la nostra cara Soraia, mamma meravigliosa edi uno dei migliori amici che la vita mi ha dato. Nulla può cancellare il dolore di mio fratello Josée di tutta la sua famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo ...

