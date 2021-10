Toyota Aygo - Avvistata su strada la terza generazione

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ladellaè nuovamente protagonista di alcuni avvistamenti. La vettura, immortalata durante una serie di collaudi su, è attesa sul mercato nel 2022: gli indizi raccolti attraverso le immagini confermano la stretta parentela tra il modello definitivo e la conceptX Prologue svelata nei mesi scorsi. Tratti da piccola crossover. Per la, che non condividerà più alcun elemento con le cugine del gruppo PSA destinate a uscire di scena e sarà creata a uso e consumo dei clienti europei, laha immaginato un'impostazione a metàtra una citycar a cinque porte e una piccola crossover. Per questo motivo sono stati scelti pneumatici di grandi dimensioni ei profili dei parafanghi sono stati ...

Advertising

infoiteconomia : Nuova Toyota Aygo X 2022, citycar di ispirazione crossover - infoiteconomia : Toyota, il mini crossover si chiamerà Aygo X. - infoiteconomia : Toyota conferma il nome del nuovo crossover compatto: si chiamerà Aygo X - QuotidianoMotor : Toyota Aygo X: il nuovo crossover sarà svelato a Novembre - Caterinadiiorgi : Toyota Aygo X: il nuovo crossover sarà svelato a Novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Aygo

Nello sviluppo della nuovissimaX,ha deciso di utilizzare un approccio interamente "in house" per dare alla luce la prima generazione disviluppata, progettata e prodotta in Europa ...Nello sviluppo della nuovissimaX,ha deciso di utilizzare un approccio interamente "in house" per dare alla luce la prima generazione disviluppata, progettata e prodotta in Europa ...Toyota ha annunciato e confermato l'arrivo del prossimo corssover di segmento A, si chiamerà Aygo X. La nuova vettura di casa Toyota sarà presentata agli inizi di novembre.Toyota Aygo X prologue traghetta verso la terza generazione della citycar. MOTORE. Non farà ricorso all’elettrificazione, nuova Toyota Aygo X. Toyota Aygo X arriverà sul mercato nel 2022, lo farà con ...