Torvaianica, alla prima pioggia Campo Ascolano finisce sott’acqua (come sempre): le immagini (Di martedì 5 ottobre 2021) Certe cose a Pomezia non cambiano mai. E’ il caso di Campo Ascolano che quest’oggi, martedì 5 ottobre 2021, in concomitanza della prima vera pioggia autunnale è finita letteralmente sott’acqua. Il tratto, purtroppo, è sempre lo stesso, quello del Lungomare delle Sirene, tra via Amburgo e via Lago Maggiore, tanto che basterebbe semplicemente cambiare l’anno di riferimento alle segnalazioni (questo era il 2019, qui invece, pensate un po’, perfino il 2016). Oggi dunque la medesima situazione: auto quasi sommerse dall’acqua e circolazione completamente paralizzata. La domanda è pertanto sempre la stessa: qualcuno prima o poi si deciderà a intervenire? Video: Mimmo Rocco su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Certe cose a Pomezia non cambiano mai. E’ il caso diche quest’oggi, martedì 5 ottobre 2021, in concomitanza dellaveraautunnale è finita letteralmente. Il tratto, purtroppo, èlo stesso, quello del Lungomare delle Sirene, tra via Amburgo e via Lago Maggiore, tanto che basterebbe semplicemente cambiare l’anno di riferimento alle segnalazioni (questo era il 2019, qui invece, pensate un po’, perfino il 2016). Oggi dunque la medesima situazione: auto quasi sommerse dall’acqua e circolazione completamente paralizzata. La domanda è pertantola stessa: qualcunoo poi si deciderà a intervenire? Video: Mimmo Rocco su Il Corriere della Città.

