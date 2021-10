Torino, si cerca un nuovo responsabile dello staff sanitario dopo le critiche di Juric (Di martedì 5 ottobre 2021) L’avventura Paolo Minafra, responsabile dello staff sanitario, al Torino potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il tecnico granata Ivan Juric si è infatti lamentato con la società, asserendo che i tempi di recupero dei calciatori infortunati siano eccessivi. Per questo motivo, il club è già al lavoro per individuare un sostituto in modo da soddisfare le richieste dell’allenatore. Minafra era approdato a Torino nell’estate del 2020, dopo aver conosciuto il direttore tecnico Davide Vagnati ai tempi della Spal, ma sembra già avere le valigie in mano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’avventura Paolo Minafra,, alpotrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il tecnico granata Ivansi è infatti lamentato con la società, asserendo che i tempi di recupero dei calciatori infortunati siano eccessivi. Per questo motivo, il club è già al lavoro per individuare un sostituto in modo da soddisfare le richieste dell’allenatore. Minafra era approdato anell’estate del 2020,aver conosciuto il direttore tecnico Davide Vagnati ai tempi della Spal, ma sembra già avere le valigie in mano. SportFace.

