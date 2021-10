Torino chiude la stagione 5s. E il centrodestra è in partita (Di martedì 5 ottobre 2021) I grillini crollano sotto il 10%. Al ballottaggio vanno Lo Russo per Pd e sinistra, Damilano per i moderati Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) I grillini crollano sotto il 10%. Al ballottaggio vanno Lo Russo per Pd e sinistra, Damilano per i moderati

Advertising

JuventusUn : L'agente sbarca a #Torino, si chiude la trattativa con la #Juventus | Arriva l'annuncio! LA FIRMA?… - infoitsport : Torino-Juventus 0-1, le pagelle del derby: Chiesa ostinato, De Ligt chiude tutto, Brekalo mai banale - Principino__ : RT @22JAlex: Primo tempo brutto dopo un buon inizio in cui potevamo sbloccarla subito. Poi si soffre e per fortuna si chiude il primo tempo… - 22JAlex : Primo tempo brutto dopo un buon inizio in cui potevamo sbloccarla subito. Poi si soffre e per fortuna si chiude il… - Italia_Notizie : Torino-Juventus 0-1, le pagelle del derby: Chiesa ostinato, De Ligt chiude tutto, Brekalo mai banale -