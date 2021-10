Tony Bennett e Lady Gaga | anime crooner senza tempo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per alcuni l’annuncio – sette anni fa- della prima collaborazione fra la più glamour e camp delle popstar e il maestro dello swing, sembrava una boutade malriuscita, salvo ricredersi all’uscita del disco. Cheek to Cheek era la dimostrazione del talento dia suo agio sia con tormentoni dance, rock ballad e gli standard. Un disco tanto riuscito, un incontro di voci – e divisto il successivo tour in coppia che avevo fatto tappa anche a Umbria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Polvere di stelle, Tony Bennett e Lady Gaga nel segno di Cole Porter. E ancora: Tiromancino, Kuunatic, Niescier & Hawkins,… - AntoVampi : RT @rockolpoprock: La musica risveglia Tony Bennett dall'alzheimer - cristiansabau1 : RT @ilmanifesto: Polvere di stelle, Tony Bennett e Lady Gaga nel segno di Cole Porter. E ancora: Tiromancino, Kuunatic, Niescier & Hawkins,… - ilmanifesto : Polvere di stelle, Tony Bennett e Lady Gaga nel segno di Cole Porter. E ancora: Tiromancino, Kuunatic, Niescier & H… - andy_reds : RT @rockolpoprock: La musica risveglia Tony Bennett dall'alzheimer -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Bennett

non sa di avere l'Alzheimer. Lo ha rivelato Susan Benedetto, la moglie del crooner, 95 anni, durante un'intervista con Anderson Cooper per la trasmissione '60 Minutes' della CBS. La sua ...Nei giorni scorsi è uscito il secondo album die Lady Gaga : "Love for sale". L'album è stato presentato in anteprima questa estate al Radio City Music Hall, con quelli che sono stati ufficialmente gli ultimi concerti del grande ...Per alcuni l’annuncio – sette anni fa- della prima collaborazione fra la più glamour e camp delle popstar e il maestro dello swing, sembrava una boutade malriuscita, salvo ricredersi all’uscita del di ...05 ott 2021 - La malattia gli ha fatto perdere la memoria, racconta la moglie in un'intervista, ma quando sente il piano torna in sé ...