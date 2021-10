Tomb Raider Reloaded è disponibile in qualche Paese ma è un free-to-play che sembra il festival delle microtransazioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Lara Croft non fa irruzione nelle Tombe da un po'. L'ultimo gioco, Shadow of the Tomb Raider ha ricevuto una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S qualche tempo fa, ma ora c'è un nuovo titolo che è arrivato durante la notte, questa volta però per dispositivi mobile. Si tratta di Tomb Raider Reloaded, un gioco free-to-play annunciato lo scorso anno e che ora è disponibile in alcuni paesi. Ovviamente c'è già chi ha iniziato a provarlo e ha riportato le prime impressioni: tra questi un utente di ResetEra che spiega come il gioco abbia al suo interno microtransazioni e loot box. I biglietti che servono per poter proseguire nel gioco richiedono molto tempo per essere generati, ma è possibile ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Lara Croft non fa irruzione nellee da un po'. L'ultimo gioco, Shadow of theha ricevuto una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/Stempo fa, ma ora c'è un nuovo titolo che è arrivato durante la notte, questa volta però per dispositivi mobile. Si tratta di, un gioco-to-annunciato lo scorso anno e che ora èin alcuni paesi. Ovviamente c'è già chi ha iniziato a provarlo e ha riportato le prime impressioni: tra questi un utente di ResetEra che spiega come il gioco abbia al suo internoe loot box. I biglietti che servono per poter proseguire nel gioco richiedono molto tempo per essere generati, ma è possibile ...

