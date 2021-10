Tiromancino, esce "Ho cambiato tante case". Le date del tour (Di martedì 5 ottobre 2021) Il nuovo album di inediti di Tiromancino "Ho cambiato tante case" sarà in tutti i negozi tradizionali e in digitale venerdì 8 ottobre , e nella stessa data sarà possibile acquistare i biglietti per i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il nuovo album di inediti di"Ho" sarà in tutti i negozi tradizionali e in digitale venerdì 8 ottobre , e nella stessa data sarà possibile acquistare i biglietti per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino esce Tiromancino, esce "Ho cambiato tante case". Le date del tour Il nuovo album di inediti di Tiromancino "Ho cambiato tante case" sarà in tutti i negozi tradizionali e in digitale venerdì 8 ... L'album esce a tre anni di distanza dalla raccolta "Fino a qui" e a 5 ...

3 ottobre 2002: esce Per me è importante dei Tiromancino Il 3 ottobre 2002 i Tiromancino pubblicano la canzone Per me è importante, primo singolo tratto dal loro sesto album in studio intitolato ' In continuo movimento '. Della canzone, che è tra le più amate della band, ...

Tiromancino, esce "Ho cambiato tante case". Le date del tour

Tiromancino, il video di “Domenica” esce al cinema ROMA - Da oggi è possibile guardare anche al cinema il nuovo video dei Tiromancino, "Domenica", che sarà presente su oltre 200 schermi nelle sale di tutto ...

