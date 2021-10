Tiro a volo | Mondiali junior 2021 | l’Italia del trap festeggia il bronzo di Giorgia Lenticchia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perdel, daidi, arriva una medaglia. A farla registrare è l’azzurrache, nella gara femminile individuale di, si è aggiudicata il. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pedana. Nella gara vinta dalla francese Oriane Monique Raymonde Froment, che con il punteggio di 41/50 ha avuto la meglio sulla statunitense Ryann Paige Phillips, seconda per un soffio, a quota 40/50, l’azzurra– classe 2003 – è riuscita a salire sul podio grazie ad uno score pari a 30/40 precedendo peraltro l’altra “punta tricolore” presente in finale, ovvero Sofia Littame, piazzatasi in quarta ...