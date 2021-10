Tiro a segno, Mondiali junior 2021: Sofia Ceccarello chiude al quarto posto nella 3 posizioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Prosegue senza sosta il programma di gare ai Mondiali junior 2021 di Tiro a segno e Tiro a volo in corso di svolgimento a Lima, in Perù. Oggi all’interno del poligono sudamericano, è stata la volta delle giovani interpreti della gara di carabina libera 3 posizioni da 50m al femminile: per l’Italia in gara c’era Sofia Ceccarello, andiamo a vedere come sono andate le cose. Dopo essersi qualificata per la finale, l’azzurra (2002) non è riuscita a salire sul podio per un soffio chiudendo quarta con lo score di 431,2 punti, in una gara nella quale ha certamente pagato il passaggio dalle posizioni prima a terra, poi in ginocchio e successivamente in piedi, con una seconda serie in posizione ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Prosegue senza sosta il programma di gare aidia volo in corso di svolgimento a Lima, in Perù. Oggi all’interno del poligono sudamericano, è stata la volta delle giovani interpreti della gara di carabina libera 3da 50m al femminile: per l’Italia in gara c’era, andiamo a vedere come sono andate le cose. Dopo essersi qualificata per la finale, l’azzurra (2002) non è riuscita a salire sul podio per un soffiondo quarta con lo score di 431,2 punti, in una garaquale ha certamente pagato il passaggio dalleprima a terra, poi in ginocchio e successivamente in piedi, con una seconda serie in posizione ...

Advertising

VPerVendetta14 : RT @VPerVendetta14: @barbarab1974 @YouTube Non lo tratti male a #dindon che quello sta salendo sull'Everest a mani nude per avere la promoz… - VPerVendetta14 : @barbarab1974 @YouTube Non lo tratti male a #dindon che quello sta salendo sull'Everest a mani nude per avere la pr… - wordsandmore1 : ? Ai Campionati Italiani Seniores, Master e Para di Tiro a Segno presso il poligono TSN di Milano Simon Weithaler c… - vicevongola2 : @cacciaramarri Puoi. Si va al tiro a segno e si comincia con l'aria compressa. - cfada76daa7c418 : @xGioFCIM Aspetta ... me lo segno .... tiro fuori i gabbasisi e vediamo se inizia la tremarella -