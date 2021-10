Tina Cipollari smascherata da Giacomo Urtis: ecco cosa si sarebbe rifatta (Di martedì 5 ottobre 2021) In questi giorni a Uomini e Donne è stato affrontato il tema della chirurgia plastica. Il tutto è nato dopo che Gemma Galgani ha confessato di essersi rifatta il seno durante l’estate appena trascorsa. Questo ha fatto inalberare Tina Cipollari, la quale ha reputato assurdo ricorrere a questi mezzucci ad un’età così avanzata. Il chirurgo Giacomo Urtis, però, intervistato sul magazine Nuovo, ha dichiarato che anche l’opinionista del talk show pomeridiano sia ricorsa alla chirurgia, scopriamo per rifare cosa. Gli scontri tra Tina e Gemma sulla chirurgia Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne ci sono stati degli scontri molto accesi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La prima ha accusato la dama bianca di essere ridicola a rifarsi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) In questi giorni a Uomini e Donne è stato affrontato il tema della chirurgia plastica. Il tutto è nato dopo che Gemma Galgani ha confessato di essersiil seno durante l’estate appena trascorsa. Questo ha fatto inalberare, la quale ha reputato assurdo ricorrere a questi mezzucci ad un’età così avanzata. Il chirurgo, però, intervistato sul magazine Nuovo, ha dichiarato che anche l’opinionista del talk show pomeridiano sia ricorsa alla chirurgia, scopriamo per rifare. Gli scontri trae Gemma sulla chirurgia Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne ci sono stati degli scontri molto accesi trae Gemma Galgani. La prima ha accusato la dama bianca di essere ridicola a rifarsi ...

