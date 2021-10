Ti racconto Firenze: visite guidate gratuite alla scoperta dell'altro volto della città (Di martedì 5 ottobre 2021) ...30 "Le rampe del Poggi a San Niccolò, un percorso "controcorrente" - Antonella Lodolini a lodolini@tiscali.it domenica 14 ore 10,00 "Il borgo di Castello e la Villa Reale" - Natascia Bonciolini (... Leggi su gonews (Di martedì 5 ottobre 2021) ...30 "Le rampe del Poggi a San Niccolò, un percorso "controcorrente" - Antonella Lodolini a lodolini@tiscali.it domenica 14 ore 10,00 "Il borgo di Castello e la Villa Reale" - Natascia Bonciolini (...

Advertising

statodelsud : ‘Ti racconto Firenze’, 30 visite in luoghi insoliti - Pino__Merola : ‘Ti racconto Firenze’, 30 visite in luoghi insoliti - CeciliaDelRe : RT @controradio: Ti racconto Firenze: da metà ottobre 30 tour gratuiti per scoprire 'l'altra' città - controradio : Ti racconto Firenze: da metà ottobre 30 tour gratuiti per scoprire 'l'altra' città - LaMartinellaFI : In 30 passeggiate ti racconto la Firenze insolita -