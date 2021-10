The Touryst è il primo gioco che gira a 8K e 60fps su PS5 - analisi comparativa (Di martedì 5 ottobre 2021) Il brillante gioco di Shin'en Multimedia, The Touryst, è ora disponibile PS4 e PS5 ed arriva la conferma che è anche il primo titolo con rendering nativo 8K sulla nuova generazione di console, addirittura con frame-rate inchiodato a 60fps. Non c'è trucco: stando alla nostra chiacchierata con gli sviluppatori, il gioco renderizza internamente a 7680x4320 senza super-sampling temporale, senza retroproiezione e senza cherckerboarding o alcun AI upscaling. La risoluzione è davvero 4320p. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Il brillantedi Shin'en Multimedia, The, è ora disponibile PS4 e PS5 ed arriva la conferma che è anche iltitolo con rendering nativo 8K sulla nuova generazione di console, addirittura con frame-rate inchiodato a. Non c'è trucco: stando alla nostra chiacchierata con gli sviluppatori, ilrenderizza internamente a 7680x4320 senza super-sampling temporale, senza retroproiezione e senza cherckerboarding o alcun AI upscaling. La risoluzione è davvero 4320p. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 ha il suo primo gioco a 8K e 60 fps. Digital Foundry analizza #TheTouryst - GiocareOra : The Touryst è il primo gioco 8K di PS5 – una specie di - GamingPark_it : The Touryst è il primo gioco 8K 60fps per PS5 - infoitscienza : The Touryst per PS5 è il primo gioco a supportare 8K e 60 FPS - GameXperienceIT : The Touryst in 8K su PS5: ecco l'analisi di Digital Foundry -