The Sims 4 | Scopri tutti le personalità dei tuoi Sims con i Kit Fashion Street e Incheon Arrivals | ora disponibili

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che The Sims 4 Fashion Street Kit e The Sims 4 Incheon Arrivals Kit sono ora disponibili su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series XS e Xbox One. Come parte della Stagione delle personalità, questi kit offrono ai giocatori nuovi contenuti che sfidano i confini e le norme globali, espandono lo stile dei propri Sims e incoraggiano l'espressione di sé e la creatività, per celebrare tutte le personalità dei propri Sims. THE Sims 4 Fashion Street KIT Ispirato alla scena della moda di tendenza di ...

