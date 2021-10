The Batman: Warner Bros. ha già approvato il sequel? (Di martedì 5 ottobre 2021) Manca l'ufficialità, ma secondo un recente rumor Warner Bros. avrebbe già approvato il sequel di The Batman, che sarà diretto ancora da Matt Reeves. Manca ancora la conferma ufficiale, ma secondo un nuovo report Warner Bros. avrebbe già dato luce verde al sequel di The Batman, che sarà diretto ancora una volta da Matt Reeves. Secondo un nuovo report di Daniel Richtman confermato da Batman on Film, il seguito di The Batman avrebbe già ricevuto l'ok da parte di Warner Bros. e DC Films. Dopo numerosi ritardi di lavorazione, il primo capitolo della saga di Batman interpretato da Robert Pattinson uscirà nei cinema la prossima primavera. Ben prima di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Manca l'ufficialità, ma secondo un recente rumor. avrebbe giàildi The, che sarà diretto ancora da Matt Reeves. Manca ancora la conferma ufficiale, ma secondo un nuovo report. avrebbe già dato luce verde aldi The, che sarà diretto ancora una volta da Matt Reeves. Secondo un nuovo report di Daniel Richtman confermato daon Film, il seguito di Theavrebbe già ricevuto l'ok da parte di. e DC Films. Dopo numerosi ritardi di lavorazione, il primo capitolo della saga diinterpretato da Robert Pattinson uscirà nei cinema la prossima primavera. Ben prima di ...

