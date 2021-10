Tetto agli affitti, il governo spagnolo trova l’accordo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il governo rossoviola spagnolo ha raggiunto un accordo per il bilancio del 2022, solo pochi giorni dopo la data prevista. Ieri mattina Pedro Sánchez si è visto con la ministra delle finanze, la socialista María Jesús Montero, la vicepresidente Yolanda Díaz, ministra del lavoro, e la segretaria di Unidas Podemos e ministra degli affari sociali, Ione Belarra. I quattro hanno siglato l’accordo che aveva reso tesi i rapporti fra i due alleati di governo. I conti erano preparati da settimane … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilrossoviolaha raggiunto un accordo per il bilancio del 2022, solo pochi giorni dopo la data prevista. Ieri mattina Pedro Sánchez si è visto con la ministra delle finanze, la socialista María Jesús Montero, la vicepresidente Yolanda Díaz, ministra del lavoro, e la segretaria di Unidas Podemos e ministra degli affari sociali, Ione Belarra. I quattro hanno siglatoche aveva reso tesi i rapporti fra i due alleati di. I conti erano preparati da settimane … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

