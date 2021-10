Tesla | risarcimento da 137 milioni a ex dipendente vittima di razzismo

Advertising

HDmotori : Tesla dovrà pagare 137 milioni di dollari ad un ex dipendente per razzismo sul lavoro - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: #Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo __ Una giuria federale ha ordin… - Agenzia_Italia : #Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo __ Una giuria federale ha o… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo - Agenzia_Italia : Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla risarcimento

"Non eravamo perfetti nel 2015 e 2016" ha controbattuto la vicepresidente delle Risorse Umane di, Valerie Capers. Inoltre, Capers ha precisato che due appaltatori delle agenzia interinali sono ...riconosce che nel 2015 e nel 2016 non era perfetta e che non lo è nemmeno ora ma che i fatti non giustifichino la portata della sentenza. Da allora, evidenzia Valerie Capers Workman, la società ...La sentenza di una giuria federlale della California. L'azienda si difende: "La versione di chi ci accusa non ha senso, avevamo già preso provvedimenti" ...Tesla chiamata a risarcire Owen Diaz, ex lavoratore dello stabilimento di Fremont, per aver subito molestie ed essere stato vittima di discriminazione.