Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" (Di martedì 5 ottobre 2021) La condanna è arrivata da una giuria federale di San Francisco, in California, che ha riconosciuto all'ex impiegato Owen Diaz un indennizzo da 130 milioni per danni punitivi e 6,9 milioni a titolo di sofferenza emotiva Leggi su repubblica (Di martedì 5 ottobre 2021) La condanna è arrivata da una giuria federale di San Francisco, in California, che ha riconosciuto all'ex impiegato Owen Diaz un indennizzo da 130per danni punitivi e 6,9a titolo di sofferenza emotiva

Advertising

infoiteconomia : Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per 'razzismo' - CorriereQ : Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per “razzismo” - HDmotori : Tesla dovrà pagare 137 milioni di dollari ad un ex dipendente per razzismo sul lavoro - StraNotizie : Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per 'razzismo' - LaStampa : Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per 'razzismo' -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla perde Tesla dovrà pagare 137 milioni di dollari ad un ex dipendente per razzismo sul lavoro Tesla riconosce che nel 2015 e nel 2016 non era perfetta e che non lo è nemmeno ora ma che i fatti non giustifichino la portata della sentenza. Da allora, evidenzia Valerie Capers Workman, la società ...

Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per 'razzismo' ...dialogo sul futuro con John Elkann e Maurizio Molinari 'Riconosciamo che abbiamo ancora del lavoro da fare per garantire che ogni dipendente senta di poter portare tutto se stesso al lavoro in Tesla -...

Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" La Repubblica Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" Per giunta nelle sue segnalazioni, Diaz non avrebbe mai riferito di essere stato offeso con l'n-word, fino a quando non è stato assunto a tempo pieno da Tesla e ha preso un avvocato. 'L'immagine progr ...

Tesla dovrà pagare 137 milioni di dollari ad un ex dipendente per razzismo sul lavoro Una giuria federale di San Francisco ha ordinato a Tesla di pagare circa 137 milioni di dollari di danni a un ex dipendente afroamericano che è stato vittima di molestie e di discriminazione razziali ...

riconosce che nel 2015 e nel 2016 non era perfetta e che non lo è nemmeno ora ma che i fatti non giustifichino la portata della sentenza. Da allora, evidenzia Valerie Capers Workman, la società ......dialogo sul futuro con John Elkann e Maurizio Molinari 'Riconosciamo che abbiamo ancora del lavoro da fare per garantire che ogni dipendente senta di poter portare tutto se stesso al lavoro in-...Per giunta nelle sue segnalazioni, Diaz non avrebbe mai riferito di essere stato offeso con l'n-word, fino a quando non è stato assunto a tempo pieno da Tesla e ha preso un avvocato. 'L'immagine progr ...Una giuria federale di San Francisco ha ordinato a Tesla di pagare circa 137 milioni di dollari di danni a un ex dipendente afroamericano che è stato vittima di molestie e di discriminazione razziali ...