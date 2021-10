Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" (Di martedì 5 ottobre 2021) La condanna è arrivata da una giuria federale di San Francisco, in California, che ha riconosciuto all'ex impiegato Owen Diaz un indennizzo da 130 milioni per danni punitivi e 6,9 milioni a titolo di sofferenza emotiva Leggi su repubblica (Di martedì 5 ottobre 2021) La condanna è arrivata da una giuria federale di San Francisco, in California, che ha riconosciuto all'ex impiegato Owen Diaz un indennizzo da 130per danni punitivi e 6,9a titolo di sofferenza emotiva

Ultime Notizie dalla rete : Tesla perde Tesla dovrà pagare 137 milioni di dollari ad un ex dipendente per razzismo sul lavoro Tesla riconosce che nel 2015 e nel 2016 non era perfetta e che non lo è nemmeno ora ma che i fatti non giustifichino la portata della sentenza. Da allora, evidenzia Valerie Capers Workman, la società ...

Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per 'razzismo' ...dialogo sul futuro con John Elkann e Maurizio Molinari 'Riconosciamo che abbiamo ancora del lavoro da fare per garantire che ogni dipendente senta di poter portare tutto se stesso al lavoro in Tesla -...

Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" La Repubblica Tesla apre nuovi punti vendita “fisici” L’azienda che fa tutto on line aumenta la presenza sul territorio. Una strategia precisa che segue pari passo l’espansione commerciale della Tesla: sono stati appena aperti due nuovi “Center” a Torino ...

Tesla perde la causa: dovrà risarcire 130 milioni per "razzismo" Per giunta nelle sue segnalazioni, Diaz non avrebbe mai riferito di essere stato offeso con l'n-word, fino a quando non è stato assunto a tempo pieno da Tesla e ha preso un avvocato. 'L'immagine progr ...

Tesla riconosce che nel 2015 e nel 2016 non era perfetta e che non lo è nemmeno ora ma che i fatti non giustifichino la portata della sentenza. Da allora, evidenzia Valerie Capers Workman, la società ha implementato misure per garantire che ogni dipendente senta di poter portare tutto se stesso al lavoro in Tesla.

Per giunta nelle sue segnalazioni, Diaz non avrebbe mai riferito di essere stato offeso con l'n-word, fino a quando non è stato assunto a tempo pieno da Tesla e ha preso un avvocato.