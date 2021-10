Terza vittima sulle strade di Aprilia (Di martedì 5 ottobre 2021) : muore una 19enne. Ennesima tragedia sulle strade di Aprilia. Dopo il doppio mortale sulla Pontina, ieri sera un altro incidente ha spezzato la vita a una ragazza Apriliana, Cristina Andersson 19enne morta in via Genio Civile nel ribaltamento della sua auto, poco prima dell’imbocco della Pontina. Sul posto i carabinieri di Aprilia e il 118, insieme a un’eliambulanza. I soccorsi, purtroppo, sono stati vani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) : muore una 19enne. Ennesima tragediadi. Dopo il doppio mortale sulla Pontina, ieri sera un altro incidente ha spezzato la vita a una ragazzana, Cristina Andersson 19enne morta in via Genio Civile nel ribaltamento della sua auto, poco prima dell’imbocco della Pontina. Sul posto i carabinieri die il 118, insieme a un’eliambulanza. I soccorsi, purtroppo, sono stati vani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Terza vittima in un giorno sulle strade di Aprilia: muore una 19enne Il Caffè.tv Terza vittima sulle strade di Aprilia Terza vittima sulle strade di Aprilia: muore una 19enne. Ennesima tragedia sulle strade di Aprilia. Dopo il doppio mortale sulla Pontina, ieri sera un altro incidente ha spezzato la vita a una ragazza ...

