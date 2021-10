Terza dose vaccino, cosa dice Ema (Di martedì 5 ottobre 2021) Sulla Terza dose di vaccino anti-Covid Pfizer e Moderna, autorizzata ieri dall’Ema per immunodepressi e over 18, si rischia che l’Ue viaggi in ordine sparso. A chiarirlo è Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’ente regolatorio Ue, durante un briefing con la stampa. “Siamo in dialogo con tutti gli Stati membri e sappiamo che almeno 10 hanno già deciso di dare le dosi ‘booster’. Anche noi riconosciamo che le raccomandazioni” di questi Paesi sulle strategie per la Terza dose “non sono sempre esattamente le stesse, e che “ci sono già approcci un po’ diversi sull’uso del booster”, ha detto. “Quello che da parte nostra possiamo dire è che è importante che si utilizzi in popolazioni per le quali c’è almeno una chiara indicazione” della necessità di un richiamo. ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Sulladianti-Covid Pfizer e Moderna, autorizzata ieri dall’Ema per immunodepressi e over 18, si rischia che l’Ue viaggi in ordine sparso. A chiarirlo è Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’ente regolatorio Ue, durante un briefing con la stampa. “Siamo in dialogo con tutti gli Stati membri e sappiamo che almeno 10 hanno già deciso di dare le dosi ‘booster’. Anche noi riconosciamo che le raccomandazioni” di questi Paesi sulle strategie per la“non sono sempre esattamente le stesse, e che “ci sono già approcci un po’ diversi sull’uso del booster”, ha detto. “Quello che da parte nostra possiamo dire è che è importante che si utilizzi in popolazioni per le quali c’è almeno una chiara indicazione” della necessità di un richiamo. ...

Advertising

RobertoBurioni : Le dosi ci sono, io procederei a somministrare SUBITO la terza dose ad anziani, fragili e tutto il personale sanita… - RobertoBurioni : Appena uscito su Lancet. L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per… - NicolaPorro : Il medico parla fuori dal coro sui vaccini. E in studio cala il gelo. Gustatevi questo video, non ve ne pentirete..… - Mauro26739276 : RT @ADAM05081: Ora, potete far finta quanto volete, far finta di non vedere cosa succede in Islanda e Israele Ma fra poco vi sarà presentat… - Lorenzxo2 : RT @ClaudioDeglinn2: Antinfluenzale e terza dose insieme: via libera alla doppia iniezione! Scusate ma che studi ci sono al riguardo? Già… -