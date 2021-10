Terremoto sul confine Italia-Svizzera | sospesi i treni

(Di martedì 5 ottobre 2021) Valle d’Aosta. Questa mattina alle 7,39 c’è stata una scossa didi magnitudo 3.9. L’epicentro è stato sultra l’e la, nel ghiacciaio dell’Arolla, a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in molti comuni della Valle d’Aosta e anche nel capoluogo Aosta. La scossa die il traffico ferroviario interrotto La zona è stata interessata da altre due scosse di minore intensità. Una è stata registrata alle 6:09, con magnitudo 2.5 e una alle 7.41 con magnitudo 2.3. I dati sono stati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. Secondo l’Emsc (Centro sismologico euro mediterraneo), il sisma si è verificato a 34 chilometri a nord di Aosta. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Epicentro della scossa di ...

