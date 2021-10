Terremoto in diverse Università d’Italia, 24 professori indagati. C’è anche Massimo Galli (Di martedì 5 ottobre 2021) Ventiquattro docenti universitari sono indagati dalla procura di Milano per irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina ed Odontoiatria dell'Università Statale del capoluogo lombardo. Sotto accusa, tra gli altri 33 indagati, c'è anche il noto infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. L'inchiesta, condotta dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, ipotizza i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso materiale.L'inchiesta che ha travolto 24 professori di importanti Atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo e altre 9 persone fu avviata nel marzo 2018 in seguito alla segnalazione di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) Ventiquattro docenti universitari sonodalla procura di Milano per irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina ed Odontoiatria dell'Statale del capoluogo lombardo. Sotto accusa, tra gli altri 33, c'èil noto infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. L'inchiesta, condotta dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, ipotizza i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso materiale.L'inchiesta che ha travolto 24di importanti Atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo e altre 9 persone fu avviata nel marzo 2018 in seguito alla segnalazione di ...

