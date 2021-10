Terremoto al confine Italia - Svizzera | treni sospesi

Advertising

Spartaco072 : RT @MariaRo51490621: Terremoto su confine Italia Svizzera, sospesi treni. - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Un #terremoto di media intensità, di magnitudo ML 3.9 ricther è avvenuto nella zona: Confine Italia #Svizzera (Lan… - MariaRo51490621 : Terremoto su confine Italia Svizzera, sospesi treni. - Mauri_SMM_SEO : #News Un #terremoto di media intensità, di magnitudo ML 3.9 ricther è avvenuto nella zona: Confine Italia #Svizzera… - AnsaValledAosta : Terremoto su confine Italia Svizzera, sospesi treni. Dalle 8.20 alle 9.40, poi ripresa circolazione #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto confine

... in particolare nelle piane e nelle vette intorno a Castelluccio di Norcia, alfra Umbria e ... Una zona provata daldel 2016, e poi dalla pandemia, che vuole risollevarsi e rilanciarsi ...oggi in Valle d'Aosta . Una scossa sismica si è verificata alle 7:39 di oggi martedì 5 ottobre 2021 con epicentro alcon la Svizzera. Si è trattato di un evento di media intensità ...Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona di confine tra Italia e Svizzera questa mattina presto, intorno alle 7.40: coordinate geografiche (lat, lon) 45.981, 7.483 ad ...Denunciate sette persone, di cui due minorenni, a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, per violazione dell'obbligo di quarantena. Tra tutti, una signora anziana di 78 ...