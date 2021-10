Tennis Napoli Cup, Umberto Rianna e la super next gen azzurra da seguire (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la FederTennis, segue tutto il settore azzurro over 18. La Tennis Napoli Cup by Arnone è un ottimo banco di prova per esaltare la next Gen azzurra, da Flavio Cobolli, a Luca Nardi, a Matteo Arnaldi allo stesso Jacopo Berrettini e lui per tutta la settimana sarà sui campi del Tennis Napoli per seguire l’evento internazionale. “A Napoli ci sono tanti ragazzi che seguiamo con attenzione, il torneo è di qualità; spero che i nostri ragazzi siano in gara fino all’ultimo giorno”. L’organizzazione della Tennis Napoli Cup by Arnone ha riportato a Napoli il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, responsabile tecnico over 18 per la Feder, segue tutto il settore azzurro over 18. LaCup by Arnone è un ottimo banco di prova per esaltare laGen, da Flavio Cobolli, a Luca Nardi, a Matteo Arnaldi allo stesso Jacopo Berrettini e lui per tutta la settimana sarà sui campi delperl’evento internazionale. “Aci sono tanti ragazzi che seguiamo con attenzione, il torneo è di qualità; spero che i nostri ragazzi siano in gara fino all’ultimo giorno”. L’organizzazione dellaCup by Arnone ha riportato ail ...

