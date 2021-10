Tennis, Jannik Sinner: “Ci sono alti e bassi, ma in questo momento sono felice” (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la vittoria nell’ATP 250 di Sofia, e verso l’inizio di Indian Wells, Jannik Sinner è tornato a parlare . L’altoatesino, in questo momento al decimo posto (in realtà nono considerando che Nadal sarà out per tutto il resto del 2021, ndr) nella “Race to Torino” verso le Finals di fine hanno, si è così espresso su vari aspetti del suo Tennis e del suo anno. “È stato un anno fantastico che mi ha dato più fiducia in campo. Ci sono stati alti e bassi, cosa normale alla mia età. Mi alleno sempre sodo, cerco di avere la soluzione giusta al momento giusto“. “L’anno non è ancora finito e ci sono ancora dei grandi tornei, così a Indian Wells proverò a giocare bene. In questo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la vittoria nell’ATP 250 di Sofia, e verso l’inizio di Indian Wells,è tornato a parlare . L’altoatesino, inal decimo posto (in realtà nono considerando che Nadal sarà out per tutto il resto del 2021, ndr) nella “Race to Torino” verso le Finals di fine hanno, si è così espresso su vari aspetti del suoe del suo anno. “È stato un anno fantastico che mi ha dato più fiducia in campo. Cistati, cosa normale alla mia età. Mi alleno sempre sodo, cerco di avere la soluzione giusta algiusto“. “L’anno non è ancora finito e ciancora dei grandi tornei, così a Indian Wells proverò a giocare bene. In...

