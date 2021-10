Tennis: Atp. Niente operazione al polso per austriaco Thiem (Di martedì 5 ottobre 2021) Il campione degli Us Open 2020: "Devo riprendere, la racchetta mi manca" ROMA - Dominic Thiem non dovrà operarsi al polso destro, infortunatosi lo scorso giugno durante il torneo di Maiorca. Il 28enne ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il campione degli Us Open 2020: "Devo riprendere, la racchetta mi manca" ROMA - Dominicnon dovrà operarsi aldestro, infortunatosi lo scorso giugno durante il torneo di Maiorca. Il 28enne ...

Advertising

Coninews : ANCORA LUIIIIIIII! ???? Come un anno fa il #SofiaOpen2021 è di @janniksin! Il tennista altoatesino supera in finale… - Coninews : Da Sofia... a Sofia. A meno di un anno dal primo trionfo in un torneo ATP @janniksin si conferma campione nella cap… - giomalago : Come un anno fa, nel segno della vittoria! @janniksin batte Monfils in finale e si impone nel #SofiaOpen2021, mette… - tvdellosport : ?? Nel punto delle otto di oggi Chiara Icardi ci parla di tennis, del successo di #Sinner nell’ATP 250 di Sofia e de… - Gazzetta_it : Tennis, #Thiem non si opererà al polso: 'Non vedo l'ora di ricominciare' -