Tebas | “Agnelli non è convinto della Superlega | e nemmeno Laporta Lo è solo Florentino Perez”

Javier Tebas ha affrontato il tema Superlega nell'intervista rilasciata a El Partitazo, trasmissione dell'emittente Cope. Florentino non è il Real Madrid e il suo pensiero sul futuro della Liga è un grosso errore. L'unico che è convinto della Super League è Florentino Perez. Né Laporta né Agnelli lo sono. Non ho dubbi che se gli venisse data la possibilità, Florentino mi estrometterebbe dalla presidenza della Liga. In termini di politica istituzionale, il Real Madrid sta sbagliando e ha sempre più avversari. Florentino dice di me che sono un corrotto. Ma lo dice da dietro, non in pubblico.

