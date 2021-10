Tavecchio: "Cancellai la norma di chiusura stadi contro la discriminazione territoriale", il motivo (Di martedì 5 ottobre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC. Di seguito quanto dichiarato: "Razzismo? Il Paese ha questi rigurgiti di razzismo che si mischiano con il tifo, bisogna intervenire con la giustizia e bisogna sanzionare con le responsabilità oggettive. Così poi le cose cambieranno. FOTO: Imago Cancellai la norma che chiudeva gli stadi per discriminazione territoriale? Roba del 2014, anni luce. Avevo appena accettato l'incarico, fu un intervento richiesto dal sistema e dalle società, volevano assolutamente salvaguardare la parte economica. Se si tagliano i settori colpiti diventa un problema. I settori erano determinanti per la parte che riguardava l'economia, cancellarli era una cosa grossa. In un momento di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", è intervenuto Carlo, ex presidente FIGC. Di seguito quanto dichiarato: "Razzismo? Il Paese ha questi rigurgiti di razzismo che si mischiano con il tifo, bisogna intervenire con la giustizia e bisogna sanzionare con le responsabilità oggettive. Così poi le cose cambieranno. FOTO: Imagolache chiudeva gliper? Roba del 2014, anni luce. Avevo appena accettato l'incarico, fu un intervento richiesto dal sistema e dalle società, volevano assolutamente salvaguardare la parte economica. Se si tagliano i settori colpiti diventa un problema. I settori erano determinanti per la parte che riguardava l'economia, cancellarli era una cosa grossa. In un momento di ...

RAZZISMO - Tavecchio: "Cancellai la norma che chiudeva gli stadi per discriminazione territoriale? Intervento richiesto dal sistema" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC: "Razzismo? Il Paese ha questi rigurgiti di razzismo che si mischiano con il tifo, bisog ...

