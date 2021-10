Sydney Sibilla e Greta Scarano sposi | le pubblicazioni a Roma

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dal «no» al «sì», in un cambio repentino di idee e prospettive. Greta Scarano, che nel maggio scorso si è detta assolutamente contraria al matrimonio, sarebbe prossima all’altare. Secondo DiPiù, l’attrice avrebbe già presentato le pubblicazioni per le nozze con il regista Sydney Sibilla, al suo fianco da quattro anni. Il nome dei due comparirebbe nel registro del Comune di Roma. Il matrimonio, dunque, dovrebbe essere imminente. Per la legge italiana, una volta affissa la pubblicazione nella Casa Comunale scelta, si ha tempo 180 giorni per sposarsi.