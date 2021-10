Supplenze: docente assunto in scuola paritaria risulta libero per nomine alla statale (Di martedì 5 ottobre 2021) Supplenze docenti anno scolastico 2021/22: un docente che lavora nella scuola paritaria partecipa alle nomine conferite dai Dirigenti Scolastici tramite le graduatorie di istituto. Cosa dice la normativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021)docenti anno scolastico 2021/22: unche lavora nellapartecipa alleconferite dai Dirigenti Scolastici tramite le graduatorie di istituto. Cosa dice la normativa. L'articolo .

