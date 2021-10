Superenalotto | occhi puntati sul Jackpot milionario | cifra enorme

(Di martedì 5 ottobre 2021) C’è grande attesa per l’estrazione di oggi martedì 5 ottobre del, che potrebbe regalare al fortunato vincitore unarecord Cresce l’attesa per l’estrazione deldi oggi 5 ottobre, con il sei che manca all’appello ormai da diversi mesi. Il concorso numero 119 potrebbe regalare unaclamorosa al fortunatissimo giocatore che potrebbe L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto occhi

Il Sussidiario.net

Il paesino conta poco più di duemila anime, quello vincente non è un numero del: il vincitore o la vincitrice della cifra da capogiro in palio è anonimo perlomeno aglidei più e ...Negli Usa invecepuntati su Powerball e Mega Millions, che mettono sul piatto rispettivamente 545 e 22 milioni di dollari. Estrazione Lottooggi: martedì 28 settembre 2021, ...Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di Sabato 02 Ottobre, ma centrati 7 ‘5’ da 30.920,98 euro e 4 ‘4 Stella’ da 29.337,00 euro. Il jackpot per il prossimo concorso della settimana è pari ...Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti 2 ottobre, concorso Sisal n.118/2021. Ultime notizie, vincite di giornata e Jackpot ...