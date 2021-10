Super Smash Bros Ultimate | ultimo personaggio scaricabile

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dal lancio diper Nintendo Switch, nel 2018, i giocatori hanno accumulato più di 2,2 miliardi di ore di gioco nelle sue varie modalità, con più di 11,7 miliardi di incontri disputati offline e 7,8 miliardi di scontri online. Inoltre, tramite il: Fighters Pass*, al gioco si sono aggiunti numerosi personaggi, scenari e brani musicali di serie che hanno scritto la storia dei videogiochi. Il 19 ottobre, per l’ultima volta, un nuovo sfidante prenderà il suo posto al fianco di lottatori del calibro di Mario, Zelda, PAC-MAN, Sonic, Snake e Cloud, andando a completare una selezione di personaggi senza precedenti. Nella presentazione finale dedicata al gioco, il director della serie ...

L'ultimo grande annuncio diBros. Ultimate ha portato anche l'annuncio dell'arrivo di Kingdom Hearts sulla console ibrida Nintendo. Sì, avete capito bene, nessun errore. Oltre a Sora che si aggiunge al roster del ...Qualche istante fa abbiamo assistito all'annuncio dell' ultimo lottatore nel secondo Fighter Pass diBros Ultimate. Nelle scorse ore il game director Masahiro Sakurai ci aveva invitato a non perderci questo annuncio, promettendo un qualcosa di epico per tutti gli amanti dei videogiochi. ...Dal lancio di Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, nel 2018, i giocatori hanno accumulato più di 2,2 miliardi di ore di gioco nelle sue varie ...L'ultimo evento di Super Smash Bros. Ultimate annuncia Sora da Kingdom Hearts, e anche l'arrivo della saga su Nintendo Switch!