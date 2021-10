Stoltenberg: difesa europea rischio per Alleanza atlantica (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, un'organizzazione di difesa reciproca esclusivamente europea rischia di dividere e indebolire l'Alleanza atlantica. A Washington per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il Segretario generale della Nato, Jens, un'organizzazione direciproca esclusivamenterischia di dividere e indebolire l'. A Washington per ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Stoltenberg: difesa europea rischio per Alleanza atlantica #nato - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: difesa europea rischio per Alleanza atlantica #nato - Atlantismo1949 : RT @faro_atlantico: ??????Tre giorni a stelle e strisce per il Segr.Gen #NATO Stoltenberg ha incontrato il presidente #Biden, il segretario a… - PieSerra76 : RT @faro_atlantico: ??????Tre giorni a stelle e strisce per il Segr.Gen #NATO Stoltenberg ha incontrato il presidente #Biden, il segretario a… - alesavini_ : RT @faro_atlantico: ??????Tre giorni a stelle e strisce per il Segr.Gen #NATO Stoltenberg ha incontrato il presidente #Biden, il segretario a… -