Sterling | «Debutto con l’Inghilterra rovinato da Ibra Su Euro 2020…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Raheem, attaccante del Manchester City, ha parlato di alcuni episodi della sua ormai decennale esperienza in Nazionale Intervistato dai microfoni di Sky Sports UK, Raheemha parlato della sua esperienza con la Nazionale maggiore dell‘Inghilterra: ESORDIO – «Sì, ilè stato bello, ma anche brutto. Abbiamo perso ed è stata la partita della rovesciata dihimovic. Son passati 9 anni. Non pensavo fosse già così tanto».2020 – «Molta gente si congratula con noi per quel risultato, ma non c’è nulla da congratularsi. Non abbiamo vinto. Questa è la cosa bella della squadra: non siamo contenti di aver fatto bene e di aver dato spettacolo per il Paese, perchè volevamo davvero tornare a casa con quel trofeo e questa è la mentalità della squadra adesso. E’ stato bello ...