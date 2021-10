Stasera in tv, oggi 5 ottobre 2021: Morgane Detective geniale e Luce dei tuoi occhi (Di martedì 5 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 5 ottobre 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 5 ottobre 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 5 ottobre 2021 è ampia. Rai1 presenta una nuova puntata della serie tv Morgane Detective geniale. Canale5, invece, offre il terzo appuntamento con la fiction Luce dei tuoi occhi. Quanti avessero voglia di gustarsi un reality show un po' diverso dal solito possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena Voglio essere un Mago!, oppure su Real Time c'è la nuova stagione di Matrimonio a prima vista ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 5sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 5: la programmazione La programmazione serale di martedì 5è ampia. Rai1 presenta una nuova puntata della serie tv. Canale5, invece, offre il terzo appuntamento con la fictiondei. Quanti avessero voglia di gustarsi un reality show un po' diverso dal solito possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena Voglio essere un Mago!, oppure su Real Time c'è la nuova stagione di Matrimonio a prima vista ...

