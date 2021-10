Spirito solidale tra colleghi: riflessioni sulla Giornata Mondiale dell’Insegnante (Di martedì 5 ottobre 2021) Inviato da Tomaso Bozzalla . Ci siamo ritrovati divisi in due fazioni che faticano ad ascoltarsi. C’è una resistenza al confronto. La motivazione “per il bene della salute di tutti” ha facilmente convinto l’opinione pubblica, tuttavia il concetto di bene comune è complesso e il dialogo non decolla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Inviato da Tomaso Bozzalla . Ci siamo ritrovati divisi in due fazioni che faticano ad ascoltarsi. C’è una resistenza al confronto. La motivazione “per il bene della salute di tutti” ha facilmente convinto l’opinione pubblica, tuttavia il concetto di bene comune è complesso e il dialogo non decolla. L'articolo .

Advertising

vaticannews_it : #2ottobre Videomessaggio di #PapaFrancesco ai giovani di 'Economy of Francesco': cercate nuove vie per rigenerare l… - angheluruju11 : RT @vaticannews_it: #2ottobre Videomessaggio di #PapaFrancesco ai giovani di 'Economy of Francesco': cercate nuove vie per rigenerare l’eco… - EmanuelaLolli : RT @vaticannews_it: #2ottobre Videomessaggio di #PapaFrancesco ai giovani di 'Economy of Francesco': cercate nuove vie per rigenerare l’eco… - FrancescoSamma2 : @AzzurraBarbuto Siamo sicuri che la Costituzione imponga lo spirito di solidarietà per poi escludere il cittadino s… - BottaroRosella : RT @vaticannews_it: #2ottobre Videomessaggio di #PapaFrancesco ai giovani di 'Economy of Francesco': cercate nuove vie per rigenerare l’eco… -