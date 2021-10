Spezia | Thiago Motta confermato in panchina Tra i pali arriva Antonio Mirante

(Di martedì 5 ottobre 2021) Giornata intensa per loche, dopo un incontro nel pomeriggio tra la società bianconera e, ha deciso di confermare l’attuale tecnico sulladel club ligure. La dirigenza, però, non è soddisfatta dei risultati e pretende una chiara inversione di marcia già a partire dal prossimo match dopo la sosta contro la Salernitana. Nel frattempopotrà contare su un nuovo portiere,, cheda svincolato dopo l’esperienza alla Roma. Un rinforzo importante e di grande esperienza per gli aquilotti. SportFace.

