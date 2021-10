Sparta Praga-Rangers, insulti razzisti a Kamara: l’Uefa apre un’indagine (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso del match di Europa League tra Sparta Praga e Rangers, Glen Kamara è stato vittima di insulti razzisti da parte degli alunni delle scuole locali e, per tale motivo, la Uefa ha annunciato di aver aperto un’indagine. La partita si sarebbe dovuta svolgere a porte chiuse dopo gli insulti razzisti a Tchouameni del Monaco, ma la Uefa ha dato il via libera per far entrare alcuni alunni delle scuole. La scelta, a questo punto, non si è rivelata una mossa corretta da parte del massimo organismo del calcio continentale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso del match di Europa League tra, Glenè stato vittima dida parte degli alunni delle scuole locali e, per tale motivo, la Uefa ha annunciato di aver aperto. La partita si sarebbe dovuta svolgere a porte chiuse dopo glia Tchouameni del Monaco, ma la Uefa ha dato il via libera per far entrare alcuni alunni delle scuole. La scelta, a questo punto, non si è rivelata una mossa corretta da parte del massimo organismo del calcio continentale. SportFace.

