Spagna | le aperture dei quotidiani sportivi

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 ottobre 2021) Alla viglia della semifinale di Nations League tra Italia e, iiberici dedicano ampio spazio a Luis Enrique e alla squadra Azzurra. Inoltre, il protagonista delle prime pagine è Kylian Mbappé, il quale ieri è uscito allo scoperto rivelando che la sua volontà in estate era quella di lasciare il Paris Saint-Germain. Fari accesi sulla situazione in casa Barcellona. Di seguito tutte le. Marca: “L’Italia è una tripla sfida per la”. AS: “Luis Enrique tira in secondo piano”. Sport: “Gavi 2026”. Mundo Deportivo: “Ci sono soldi da firmare”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.