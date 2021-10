Spagna, il ct spiega la decisione su Fabian Ruiz: il motivo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ct della Spagna, Luis Enrique, attacca la stampa spagnola dopo essere stato incolpato sulla scelta delle convocazioni per aver lasciato a casa molti uomini. Queste le sue parole: "Non è vero che non ci sono attaccanti, in lista ne sono sempre presenti 6 o 7. Questi calciatori posso essere adattati sia al centro che sulle due fasce, sono un allenatore molto offensivo e questo resta sempre il nostro obiettivo". "C'era più resistenza rispetto alle sue scelte? Sinceramente no. Non vi guardo, non vi ascolto e non è di mio interesse ciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 calciatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione". Fabian Ruiz ESP, JUNE 4, 2021 - Football / Soccer : International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft match between Spain 0-0 Portugal ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ct della, Luis Enrique, attacca la stampa spagnola dopo essere stato incolpato sulla scelta delle convocazioni per aver lasciato a casa molti uomini. Queste le sue parole: "Non è vero che non ci sono attaccanti, in lista ne sono sempre presenti 6 o 7. Questi calciatori posso essere adattati sia al centro che sulle due fasce, sono un allenatore molto offensivo e questo resta sempre il nostro obiettivo". "C'era più resistenza rispetto alle sue scelte? Sinceramente no. Non vi guardo, non vi ascolto e non è di mio interesse ciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 calciatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione".ESP, JUNE 4, 2021 - Football / Soccer : International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft match between Spain 0-0 Portugal ...

