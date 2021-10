Sorpresa a Milano, il trionfo di Sala è stato trainato dal Pd (Di martedì 5 ottobre 2021) Non vuole perdere tempo Beppe Sala, «alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta» ha detto ieri alla prima uscita pubblica dopo il trionfo di lunedì sera. Del resto da Expo 2015 a oggi non ha mai smesso di muoversi e sentire il ritmo della città, a volte anche troppo, come nei giorni iniziali della pandemia quando diceva al mondo intero: «Milano non si ferma!». E invece Milano doveva fermarsi, come chiunque altro. Sala poi ammise l’errore e riuscì … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) Non vuole perdere tempo Beppe, «alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta» ha detto ieri alla prima uscita pubblica dopo ildi lunedì sera. Del resto da Expo 2015 a oggi non ha mai smesso di muoversi e sentire il ritmo della città, a volte anche troppo, come nei giorni iniziali della pandemia quando diceva al mondo intero: «non si ferma!». E invecedoveva fermarsi, come chiunque altro.poi ammise l’errore e riuscì … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LebaronMonsieur : RT @MilanPress_it: I 40 anni sono un’età importante nella vita di un uomo. E uno come @Ibra_official non poteva che festeggiarli in grande… - Ciroaleroby4 : Alfredo Donnarumma alla fidanzata: 'Amore questa sera ti porto a cena a Milano e poi ci sarà una sorpresa' - Massimi68945038 : Ma non ha detto che ci saranno delle sorprese a Milano, magari era questa la sorpresa - felix879792083 : #PRELEMI c’era qualcuno qui che diceva che lui ieri era con lei a Milano a farli una sorpresa invece era con la ex… - WilburHJJ : @sinistra_unita_ @rubertoavvocato @antodelprino Veramente a napoli e Milano risultato scontatissimo... a Torino il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Milano Zlatan, altri dettagli sulla festa da re. Svelato anche il menù da favola Lo spessore del personaggio Zlatan Ibrahimovic si vede anche dal fatto che sono passati ormai due giorni dalla festa a sorpresa organizzata per lui a Milano dalla compagna Helena per celebrare i 40 anni di Zlatan. E l'evento fa ancora discutere. A maggior ragione dopo l'uscita di un video in cui si può apprezzare il ...

Eletti Grosseto 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri Nessuna sorpresa a Grosseto , Centrodestra vincente al primo turno. I risultati delle elezioni nel comune ... Dati: Roma " Milano " Napoli " Torino " Bologna

Sorpresa a Milano, il trionfo di Sala è stato trainato dal Pd | il manifesto Il Manifesto Sorpresa a Milano, il trionfo di Sala è stato trainato dal Pd Non vuole perdere tempo Beppe Sala, «alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta» ha detto ieri alla prima uscita pubblica dopo il trionfo di lunedì sera. Del resto da Expo 2015 a oggi non h ...

L'amaca di domani, con Michele Serra Milano - Dal 19 al 21 ottobre 2021 al Teatro Franco Parenti di Milano (Sala Grande) va in scena lo spettacolo L'amaca di domani (considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca) , di e con Mich ...

Lo spessore del personaggio Zlatan Ibrahimovic si vede anche dal fatto che sono passati ormai due giorni dalla festa aorganizzata per lui adalla compagna Helena per celebrare i 40 anni di Zlatan. E l'evento fa ancora discutere. A maggior ragione dopo l'uscita di un video in cui si può apprezzare il ...Nessunaa Grosseto , Centrodestra vincente al primo turno. I risultati delle elezioni nel comune ... Dati: Roma "" Napoli " Torino " BolognaNon vuole perdere tempo Beppe Sala, «alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta» ha detto ieri alla prima uscita pubblica dopo il trionfo di lunedì sera. Del resto da Expo 2015 a oggi non h ...Milano - Dal 19 al 21 ottobre 2021 al Teatro Franco Parenti di Milano (Sala Grande) va in scena lo spettacolo L'amaca di domani (considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca) , di e con Mich ...