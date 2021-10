(Di martedì 5 ottobre 2021) A distanza di quasi tre settimane dall’esordio del Grande Fratelloinsieme ad Adriana Volpe ha fatto un primo bilancio della sua esperienza inedita. Intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, la moglie diha commentato il suoe svelato come sono state le prime settimane nel doppio appuntamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

zazoomblog : GF Vip ultima puntata: scontri e gaffe di Signorini e di Sonia Bruganelli - #ultima #puntata: #scontri #gaffe - CotoletteP : Sonia Bruganelli mi ha fatto urlare ieri sera - blogtivvu : Sonia Bruganelli, cosa pensa Paolo Bonolis del suo ruolo di opinionista al #GFVip? Svelati i consigli - HiPeople_2021 : SignUp - zazoomblog : GF VIP 6: i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli stilisti e costo abiti - #Adriana #Volpe #Sonia #Bruganelli -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Puntata un po' sottotono per le due opinionistee Adriana Volpe . La loro voce si sente molto poco questa sera, se non per un'opinione sulla questione Soleil Sorge che domina la ...A distanza di quasi tre settimane dall'esordio del Grande Fratello Vip ,, opinionista insieme ad Adriana Volpe ha fatto un primo bilancio della sua esperienza inedita. Intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni , la moglie di Paolo Bonolis ha ...La sesta puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, è stata all'insegna degli scontri e delle gaffe. Inevitabilmente a finire ancora una ...Sonia Bruganelli, cosa pensa Paolo Bonolis del suo ruolo di opinionista al GF Vip? Svelati i consigli che il conduttore le darebbe.