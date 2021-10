Sole 24 Ore: Wind Tre, Vodafone, Sky e Fastweb contro la nuova offerta Tim per Timvivion (Di martedì 5 ottobre 2021) L’offerta a prezzi stracciati di Tim per Timvision porta le telco sul piede di guerra. Lo riporta il Sole 24 Ore. “La nuova offerta “TimVision Gold” ha suscitato un’immediata levata di scudi da parte degli altri principali player del mercato. A quanto risulta al Sole 24 Ore sarebbero già state interessate Agcom e Antitrust. Wind Tre avrebbe già inviato segnalazioni alle due Authority. Ma anche Vodafone Italia, Sky e Fastweb non sarebbero rimaste con le mani in mano, impegnandosi sul dossier”. Sul sito Tim l’offerta recita: «la fibra te la offre Tim fino al 31/12 se scegli Timvision». Il nodo è proprio l’azzeramento del canone fino al 31 dicembre 2021 che si porrebbe “in contrasto con gli impegni dalla stessa società presentati ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) L’a prezzi stracciati di Tim per Timvision porta le telco sul piede di guerra. Lo riporta il24 Ore. “La“TimVision Gold” ha suscitato un’immediata levata di scudi da parte degli altri principali player del mercato. A quanto risulta al24 Ore sarebbero già state interessate Agcom e Antitrust.Tre avrebbe già inviato segnalazioni alle due Authority. Ma ancheItalia, Sky enon sarebbero rimaste con le mani in mano, impegnandosi sul dossier”. Sul sito Tim l’recita: «la fibra te la offre Tim fino al 31/12 se scegli Timvision». Il nodo è proprio l’azzeramento del canone fino al 31 dicembre 2021 che si porrebbe “in contrasto con gli impegni dalla stessa società presentati ...

